மத்திய பட்ஜெட் - 2022

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 25 ஆயிரம் கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு விரிவுபடுத்தப்படும்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + shall be guided by PM Gati Shakti master plan: Finance Minister Nirmala Sitharaman

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 25 ஆயிரம் கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு விரிவுபடுத்தப்படும்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்