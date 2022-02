தேசிய செய்திகள்

மத்திய பட்ஜெட்: நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 9.27 சதவீதமாக இருக்கும் - நிர்மலா சீதாரமன் + "||" + India's growth is estimated to be at 9.27 Says Finance Minister Nirmala Sitharaman

மத்திய பட்ஜெட்: நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 9.27 சதவீதமாக இருக்கும் - நிர்மலா சீதாரமன்