மத்திய பட்ஜெட் - 2022

நாடு முழுவதும் 75 மாவட்டங்களில் டிஜிட்டல் வங்கிகள் உருவாக்கப்படும்- நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + 75 digital banking units will be set up in 75 districts of the country by scheduled commercial banks.

