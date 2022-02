மாநில செய்திகள்

“பள்ளி திறப்பை ஒத்தி வைக்க வேண்டும்” - தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை + "||" + "School opening should be postponed" - Anbumani Ramadas' request to the Tamil Nadu government

“பள்ளி திறப்பை ஒத்தி வைக்க வேண்டும்” - தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை