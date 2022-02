மாநில செய்திகள்

மத்திய பட்ஜெட்டில் எந்த பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு இல்லை...! - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + There is no solution to any problems in the federal budget ...! - KS Alagiri

மத்திய பட்ஜெட்டில் எந்த பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு இல்லை...! - கே.எஸ்.அழகிரி