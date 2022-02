தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா: சர்ச்சைக்கு உள்ளான ஜின்னா டவரில் ‘தேசிய கொடி’ வண்ண பெயிண்ட் பூசப்பட்டது...! + "||" + Jinnah Tower in Andhra Pradesh painted in Tricolour amid brewing controversy, hoisting of national flag tomorrow

