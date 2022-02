தேசிய செய்திகள்

“சீனாவுக்கு எதிராக மோடியின் கண்கள் சிவக்காதது ஏன்...?” - மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி + "||" + "Why aren't Modi's eyes red against China ...?" - Question by Mallikarjuna Karge

“சீனாவுக்கு எதிராக மோடியின் கண்கள் சிவக்காதது ஏன்...?” - மல்லிகார்ஜுன கார்கே கேள்வி