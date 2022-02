பிற விளையாட்டு

லாரஸ் உலக திருப்புமுனை விருதுக்கு நீரஜ் சோப்ராவின் பெயர் பரிந்துரை + "||" + Neeraj Chopra, India’s first ever winner of an Olympic athletics gold medal, is selected as one of the six Nominees for the 2022 Laureus World Breakthrough of the Year Award

லாரஸ் உலக திருப்புமுனை விருதுக்கு நீரஜ் சோப்ராவின் பெயர் பரிந்துரை