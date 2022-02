கிரிக்கெட்

ஜூனியர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது இந்தியா + "||" + India beat Australia by 96 runs in semis, to face England in the 2022 ICCU19 cricketworldcupFinal

