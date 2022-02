தேசிய செய்திகள்

கேரளா: விமான நிலையத்தில் 23 கிலோ கடத்தல் தங்கம் கண்டுபிடிப்பு - 22 பயணிகள் கைது + "||" + Massive gold haul at Karipur airport; 23 kg of gold seized from 22 passengers

கேரளா: விமான நிலையத்தில் 23 கிலோ கடத்தல் தங்கம் கண்டுபிடிப்பு - 22 பயணிகள் கைது