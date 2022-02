தேசிய செய்திகள்

துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்: சுதந்திரமான விசாரணைக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட வேண்டும் - ஓவைசி + "||" + I request the Election Commission to order an independent inquiry into this shooting incident Asaduddin Owaisi, AIMIM MP, in Delhi

துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம்: சுதந்திரமான விசாரணைக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட வேண்டும் - ஓவைசி