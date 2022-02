மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டு மக்களை அவமதித்த கவர்னரை திரும்பப் பெற வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + Governor who insulted the people of Tamil Nadu should be withdrawn - Thirumavalavan insists

