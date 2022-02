தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பை மறுஆய்வு செய்யக்கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் + "||" + Mullaiperiyaru dam security should not be reviewed - Tamil Nadu government files reply petition in Supreme Court

முல்லைப்பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பை மறுஆய்வு செய்யக்கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல்