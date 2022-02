மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்த ஏழை மாணவியை வீடு தேடிச்சென்று வாழ்த்திய மதுரை கலெக்டர்...! + "||" + Belonging to the medical course Poor student; Madurai Collector who searched for a house and greeted ...!

மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்த ஏழை மாணவியை வீடு தேடிச்சென்று வாழ்த்திய மதுரை கலெக்டர்...!