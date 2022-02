குளிர்கால ஒலிம்பிக் புறக்கணிப்பு - இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா பாராட்டு

பீஜிங்,

24-வது குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டு சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் இன்று தொடங்கி 24-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. சீனா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், அமெரிக்கா, நார்வே, இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், இந்தியா உள்பட 91 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2,871 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கிறார்கள்.

இந்தியா சார்பில் ஒரே வீரராக ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த பனிச்சறுக்கு வீரர் ஆரிப் கான் மட்டுமே தகுதி பெற்றுள்ளார். இதன் பிரமாண்டமான தொடக்க விழா பீஜிங்கில் உள்ள பறவைக்கூடு ஸ்டேடியத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

சீனாவில் நடந்து வரும் மனித உரிமை மீறல்கள் காரணமாக, போட்டியை தூதரக ரீதியில் புறக்கணிப்பதாக அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, கனடா போன்ற நாடுகள் ஏற்கெனவே அறிவித்துள்ளது.

2020-ம் ஆண்டு கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா- சீனா ராணுவ வீரர்கள் இடையே நடந்த மோதலில் பல வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டு காயமடைந்த சீன படையின் கமாண்டர் கியூ பபாவுக்கு குளிர்கால ஒலிம்பிக் ஜோதியை தொடர் ஓட்டமாக எடுத்து செல்லும் வாய்ப்பை சீனா வழங்கியுள்ளது. இதனால் தொடக்க மற்றும் நிறைவு விழாவை இந்தியா புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கை புறக்கணித்ததற்காக இந்தியாவிற்கு அமெரிக்க செனட் வெளியுறவுக் குழு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அமெரிக்க செனட் வெளியுறவுக் குழு வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், 'சீனாவின் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் ராஜதந்திர புறக்கணிப்பில் இணைந்ததற்காக இந்தியாவை பாராட்டுகிறோம். மனித உரிமை மீறல்களை நிராகரிக்கும் அனைத்து நாடுகளுடனும் நாங்கள் துணை நிற்கிறோம்' என்று தெரிவித்துள்ளது.

