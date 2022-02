தேசிய செய்திகள்

ஒவைசிக்கு மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்புப் படையின் “இசட் பிரிவு ” பாதுகாப்பு + "||" + the Government of India has reviewed the security of AIMIM MP Asaduddin Owaisi and provided him with Z category security of CRPF with immediate effect

