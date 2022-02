தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது காங்கிரஸ் + "||" + Former PM Manmohan Singh, Congress Interim President Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Bhupinder Singh Hooda, & Anand Sharma are among Congress' star campaigners for Punjab Assembly elections

