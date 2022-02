உலக செய்திகள்

ரிட்டன்- எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை...? கணவரை விற்க விளம்பரம் கொடுத்த பெண்!வாங்க 12 பெண்கள் போட்டி + "||" + Woman tries to sell husband on Trade Me after ill-timed fishing trip in NZ

ரிட்டன்- எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லை...? கணவரை விற்க விளம்பரம் கொடுத்த பெண்!வாங்க 12 பெண்கள் போட்டி