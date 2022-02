தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.7 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake with a magnitude of 5.7 on the Richter Scale hit Afghanistan-Tajikistan Border Region at 9:45 am today: National Center for Seismology

