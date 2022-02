மாநில செய்திகள்

"அதிமுகவை எதிர்காலத்தில் மக்கள் புறக்கணிப்பர்" மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + "People will ignore the AIADMK in the future" Ma Subramaniam

"அதிமுகவை எதிர்காலத்தில் மக்கள் புறக்கணிப்பர்" மா.சுப்பிரமணியன்