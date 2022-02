உலக செய்திகள்

ஆப்பிள் நிறுவன புதிய ஐபோன் அறிமுக நிகழ்ச்சி வரும் மார்ச் 8ல் நடத்த திட்டம் + "||" + Apple plans to launch its new iPhone on March 8

