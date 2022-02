தேசிய செய்திகள்

அரசு மரியாதையுடன் லதா மங்கேஷ்கருக்கு இறுதி சடங்கு; மராட்டிய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Lata Mangeshkar's funeral with full state honours at Mumbai's Shivaji Park at 6:30 pm today: News agency ANI

