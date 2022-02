கிரிக்கெட்

இந்திய அணி தனது ஆயிரமாவது ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற 177 ரன்கள் இலக்கு! + "||" + India vs West Indies, India needs 177 rauns to win

