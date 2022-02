மாநில செய்திகள்

கவர்னர் ஒரு ஏஜெண்ட் போல் செயல்படக் கூடாது - கமல்ஹாசன் + "||" + The governor should not act as an agent - Kamalhasan

