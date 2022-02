மாநில செய்திகள்

கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இருந்த கட்சி செய்யாததை திமுக செய்திருக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + During the Coimbatore election campaign, Chief Minister MK Stalin collected votes through video conference

கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இருந்த கட்சி செய்யாததை திமுக செய்திருக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு