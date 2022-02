தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் சாலை விபத்து: கார் மீது லாரி மோதியதில் 8 பேர் பலி + "||" + 8 people died & 1 critically injured after a car in which they were traveling hit a lorry at Budagavi village of Anantapuram district

