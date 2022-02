தேசிய செய்திகள்

லதா மங்கேஷ்கர் தகனம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் பொதுமக்கள் காலை முதல் அஞ்சலி + "||" + people pay tribute to veteran singer LataMangeshkar at Shivaji Park in Mumbai where she was cremated yesterday with full state honours

