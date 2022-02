தேசிய செய்திகள்

ஏழைகளை லட்சாதிபதியாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது- மக்களவையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + some people's (opposition) minds are still stuck in 2014: Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha

