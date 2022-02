தேசிய செய்திகள்

மூட்டு அளவு பனியில் நடந்து கண்காணிப்பை மேற்கொள்ளும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள்..! + "||" + Army troops using skis for patrolling in heavy snow along border with China

