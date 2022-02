தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரானுக்கு எதிராக தடுப்பூசி..!! சீரம் நிறுவனத்துக்கு இந்தியா அனுமதி + "||" + Serum India gets nod to manufacture vaccine against Omicron

ஒமைக்ரானுக்கு எதிராக தடுப்பூசி..!! சீரம் நிறுவனத்துக்கு இந்தியா அனுமதி