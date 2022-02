தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த ஆதார் அட்டை கட்டாயம் இல்லை..! - மத்திய அரசு + "||" + Aadhaar card not mandatory on CoWIN portal for Covid-19 vaccination, Centre tells SC

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த ஆதார் அட்டை கட்டாயம் இல்லை..! - மத்திய அரசு