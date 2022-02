உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் மளிகை கடைக்குள் மர்ம நபர் துப்பாக்கி சூடு; ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Mystery person shooting inside grocery store in US; One fatality

அமெரிக்காவில் மளிகை கடைக்குள் மர்ம நபர் துப்பாக்கி சூடு; ஒருவர் உயிரிழப்பு