ஹிஜாப் விவகாரம்; ஐகோர்ட் தீர்ப்பு வழங்க உள்ள நிலையில் உடுப்பியில் காவி சால்வை அணிந்து மாணவர்கள் போராட்டம்!

உடுப்பி,

உடுப்பி மாவட்டம் குந்தாப் புராவில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மாணவிகள் பர்தா அணிந்து வர தடை விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தற்போது மாநிலம் முழுவதும் மாணவிகள் பர்தாவிற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக குந்தாப்புரா பகுதியில் முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு எதிராக இந்து மாணவர்கள், மாணவிகள் காவி துண்டு அணிந்து கல்லூரிக்கு வர தொடங்கிவிட்டனர். முஸ்லிம் மாணவிகள் பர்தாவை கழற்றினால் மட்டுமே நாங்கள் காவி துண்டை கழற்றுவோம் என்று தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில், கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவு கல்லூரியில் இன்று காவி சால்வை அணிந்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

முன்னதாக நேற்று குந்தாப்புரா அரசு பி.யூ. கல்லூரிக்கு முஸ்லிம் மாணவிகள் பர்தா அணிந்து வந்தனர். அவர்களை தடுத்த கல்லூரி முதல்வர், அரசு சீருடையில் வரும்படி உத்தரவிட்டு இருப்பதாக கூறினார். அதற்கு மாணவிகள் நாங்கள் பர்தாவை கழற்ற முடியாது, கோர்ட்டு தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கிறோம். அதுவரை எங்களுக்கு தனி அறை ஒதுக்கி கொடுங்கள் என்று கேட்டனர்.இதை ஏற்ற கல்லூரி முதல்வர் முஸ்லிம் மாணவிகள் அமர தனி அறை ஏற்பாடு செய்தார். அதே நேரம் காவி துண்டுடன் வந்தவர்களை கல்லூரிக்குள் நுழையவிடவில்லை. துண்டை கழற்றியவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் திங்கட்கிழமை கோலார் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

