உத்தரபிரதேச தேர்தல்; கால்பந்தை வீசி வாக்கு சேகரித்த மம்தா பானர்ஜி..!

லக்னோ,

உத்தரபிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் இந்த மாதம் தொடங்கி நடைபெற உள்ளது. அதன்படி உத்தர பிரதேசத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இன்றுடன் முதற்கட்ட தேர்ர்தலுக்கான் பிரச்சாரம் ஓய்கிறது.

இந்த நிலையில், அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மேற்கு வங்க முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதற்காக நேற்று மாலை அவர் மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து லக்னோ புறப்பட்டு சென்றார்.

பிரச்சார மேடைக்கு ஏறிய மம்தா பானர்ஜி, அங்கு திரண்டிருந்த வாக்காளர்களை நோக்கி கால்பந்து ஒன்றை வீசி வாக்கு சேகரித்து அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

#WATCH | Lucknow: West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee throws a football to the public as she holds a press conference with SP chief Akhilesh Yadav, in support to the party for #UttarPradeshElectionspic.twitter.com/aDu0pDjIOr