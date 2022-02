தேசிய செய்திகள்

அரசுக்கு சொந்தமான விமானத்தை சேதப்படுத்தியதற்காக விமானிக்கு ரூ.85 கோடி அபராதம் + "||" + madhya pradesh plane crashed last year the pilot will have to pay a fine of rs 85 crore

அரசுக்கு சொந்தமான விமானத்தை சேதப்படுத்தியதற்காக விமானிக்கு ரூ.85 கோடி அபராதம்