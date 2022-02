தேசிய செய்திகள்

ஹிஜாப் விவகாரம்; கர்நாடகா மாநிலத்தில் அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் 3 நாட்கள் விடுமுறை + "||" + Karnataka CM Basavaraj Bommai orders closure of all high schools and colleges for next three days in the State, amid ongoing hijab row

