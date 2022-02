மாநில செய்திகள்

இன்று வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள்! - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Today is the day to be engraved with the golden letters of history! - MK Stalin

இன்று வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள்! - மு.க.ஸ்டாலின்