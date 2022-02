தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் இதுவரை 5 கோடி சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி..! + "||" + 5 crore children vaccinated across the country so far ..!

நாடு முழுவதும் இதுவரை 5 கோடி சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி..!