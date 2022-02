மாநில செய்திகள்

சென்னையில் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை மாநகராட்சியின் இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் - ககன்தீப் சிங் பேடி + "||" + Details of polling booths in Chennai can be found on the Corporation's website - Kagandeep Singh Bedi

சென்னையில் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை மாநகராட்சியின் இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் - ககன்தீப் சிங் பேடி