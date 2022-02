தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ரூ.100 கொடுக்கல் வாங்கலில் நண்பரை கொலை செய்த நபர் + "||" + The person who killed a friend in a Rs 100 payment transaction in Marathaland

மராட்டியத்தில் ரூ.100 கொடுக்கல் வாங்கலில் நண்பரை கொலை செய்த நபர்