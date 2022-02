தேசிய செய்திகள்

15-18 வயது பிரிவில் தடுப்பூசி செலுத்தியோர் 67 சதவீதம் + "||" + 67% of vaccinators are in the 15-18 age group

15-18 வயது பிரிவில் தடுப்பூசி செலுத்தியோர் 67 சதவீதம்