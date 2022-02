மாநில செய்திகள்

ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி பலி + "||" + An unidentified vehicle collided with a policeman on patrol

ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி பலி