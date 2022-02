தேசிய செய்திகள்

மேக தாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்குமா? மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Will the Central Government approve the cloud ore project? The Union Minister replied

மேக தாது திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்குமா? மத்திய மந்திரி பதில்