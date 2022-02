மாநில செய்திகள்

நியாய விலைக் கடைகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + Action should be taken to prevent irregularities in fair price shops - O. Panneerselvam insists

நியாய விலைக் கடைகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்