மாநில செய்திகள்

கீ கொடுத்தால் கைதட்டும் பொம்மை போல் செயல்படுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்- எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு + "||" + MK Stalin acts like a clapping toy if given the key-Edappadi Palanisamy

கீ கொடுத்தால் கைதட்டும் பொம்மை போல் செயல்படுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்- எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு