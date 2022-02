தேசிய செய்திகள்

சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் ஒயின் விற்க எதிர்ப்பு: அன்னா ஹாசாரே உண்ணா விரத போராட்டம் அறிவிப்பு + "||" + Anna Hazare to go on indefinite hunger strike from Feb 14 to protest Maha govt's wine policy

சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் ஒயின் விற்க எதிர்ப்பு: அன்னா ஹாசாரே உண்ணா விரத போராட்டம் அறிவிப்பு