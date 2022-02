மாநில செய்திகள்

புதுக்கோட்டை: உயிரிழந்த மாணவன் குடும்பத்துக்கு ரூ.3 லட்சம் நிதி உதவி: மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Pudukottai: Rs 3 lakh financial assistance to the family of a deceased student: First Minister MK Stalin's announcement

