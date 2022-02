மாநில செய்திகள்

தனிமையில் சந்தித்து பேசியபோது மனைவியின் கள்ளக்காதலனை துப்பாக்கியால் சுட்ட விவசாயி...! + "||" + The farmer who shot his wife's false lover with a gun when they met and talked in solitude ...!

தனிமையில் சந்தித்து பேசியபோது மனைவியின் கள்ளக்காதலனை துப்பாக்கியால் சுட்ட விவசாயி...!