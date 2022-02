மாநில செய்திகள்

பண்ணாரி சோதனைச்சாவடியில் இன்று போராட்டம் நடத்த பொதுமக்கள் முடிவு + "||" + The public decided to hold a protest today at the Pannari check post

பண்ணாரி சோதனைச்சாவடியில் இன்று போராட்டம் நடத்த பொதுமக்கள் முடிவு