உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 80 டன் ஆயுதங்கள் அனுப்பிய அமெரிக்கா; தொடரும் பதற்ற நிலை + "||" + The United States sent 80 tons of weapons to Ukraine

உக்ரைனுக்கு 80 டன் ஆயுதங்கள் அனுப்பிய அமெரிக்கா; தொடரும் பதற்ற நிலை